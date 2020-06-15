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ГБР нашло похищенный в 2015 году в Краматорске бронетранспортер. Его вернут ВСУ

ГБР нашло похищенный в 2015 году в Краматорске бронетранспортер. Его вернут ВСУ - Фото
Фото: facebook.com/dbr.gov.ua
15.06.2020, 20:32

БТР-70 отдали на ремонт гражданским лицам, после чего они пропали вместе с техникой

Следователи Госбюро расследований в Краматорске нашли бронетранспортер, который с февраля 2015 года считался похищенным в одной из воинских частей. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Следователи установили, что в феврале 2015 года неустановленные военнослужащие одной из воинских частей передали гражданским лицам поврежденный в ходе боевых действий БТР-70 для проведения ремонтных работ. При этом передача военного имущества не была документально оформлена, сообщили в ГБР.

В дальнейшем связь с гражданскими лицами, проводившими ремонт БТР, была утрачена. Боевую машину воинской части не вернули.

12 июня в ходе проведенных обысков на территории, где осуществляет свою деятельность одна из общественных организаций, следователи обнаружили и изъяли пропавший бронетранспортер, говорится в сообщении.

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Вадим Ребрина
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