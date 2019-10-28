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Украинец обошел россиянина, стал чемпионом мира по шахматам: фото

Украинец обошел россиянина, стал чемпионом мира по шахматам: фото - Фото
Евгений Штембуляк (фото - dumskaya.net)
28.10.2019, 11:45

Решающую партию украинец Евгений Штембуляк провел против россиянина Володара Мурзина

Житель Черноморска Одесской области Евгений Штембуляк стал чемпионом мира по шахматам среди юниоров в возрасте до 20 лет. Об этом сообщает Думская.

В Федерации шахмат Украины отметили, что молодежное первенство планеты проходило в индийском Дели. В нем участвовало 78 игроков, среди которых 15 гроссмейстеров и 33 международных мастера.

Фото: dumskaya.net

Штембуляк уверенно прошел всю дистанцию. Захватив лидерство после пятого тура, Евгений не отпустил его до самого конца. Он выиграл семь поединков и четыре завершил вничью.

Победа в последнем туре принесла ему итоговые девять  очков из 11 возможных и "чистое" первое место.

Решающую партию украинец провел против россиянина Володара Мурзина. Представитель РФ сдался на 63 ходу.

Евгений Штембуляк родился 12 марта 1999 года. Сейчас он получает высшее образование в США.  

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шахматы Евгений Штембуляк
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