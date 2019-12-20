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Украинская разведка сообщила о новых запретах боевиков

Украинская разведка сообщила о новых запретах боевиков - Фото
Фото: скриншот видео
20.12.2019, 14:43

По данным украинской разведки, террористы проверяют местных жителей по местам прописки

Боевики террористической организации ДНР ввели с 18 декабря запрет на выезд жителей из отдельных населенных пунктов временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Для недопущения проявлений гражданского неповиновения так называемые российские оккупационные администрации усилили полицейский режим.

По данным украинской разведки, террористы проверяют местных жителей по местам прописки.

Источники LIGA.net уточнили, что сотрудникам больниц в Луганске не рекомендуют пересекать линию разграничения до Нового года.

  • 19 декабря сообщалось, что боевики пытались завербовать в "казачий полк" студента на подконтрольных Украине территориях через запрещенные российские соцсети.

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