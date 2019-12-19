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Боевики вербовали студента "в казаки" через соцсети - СБУ

Боевики вербовали студента "в казаки" через соцсети - СБУ - Фото
Фото: depositphotos.com
19.12.2019, 15:03

По данным СБУ, боевики регулярно используют соцсети для вербовки молодежи

Боевики так называемых Луганской и Донецкой "народных республик" пытались завербовать в "казачий полк" студента на подконтрольных Украине территориях через запрещенные российские соцсети. Об этом сообщает СБУ.

По данным службы, представитель одного из "казачьих полков" начал переписываться со студентом колледжа из Северодонецка. Узнав, что студент - сирота и имеет финансовые трудности, "рекрутер" убедил его в "преимуществах" присоединение к сепаратистам. Чтобы поступить на "военную службу" к террористам, юноша должен был нелегально прибыть в оккупированный Луганск для прохождения "медицинской комиссии".

Сотрудники СБУ, узнав о намерениях студента, посетили его и разъяснили ему последствия, после чего он предоставил подробную информацию об известных ему боевиках и контакты с ними.

  • В начале декабря представители российских спецслужб двое суток удерживали граждан Украины без воды и пищи в камере следственного изолятора, требуя согласиться на сотрудничество с ними. 

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