Цимбалюк - пропагандисту: Когда все закончится, тебя амнистируем

Журналист информагентства УНИАН Роман Цимбалюк сегодня встретился с двумя пропагандистами из временно оккупированного Донецка в кулуарах пресс-конференции президента страны-агрессора России Владимира Путина, и сообщил одному из них, что когда закончится гибридная война в Донбассе, он попадет под амнистию. Соответствующее видео он опубликовал на своем Telegram-канале.

Цимбалюк спросил у пособников оккупантов, как украинский Донецк живет сейчас при комендантском часе.

Ниже приводим диалог.

Пропагандисты из Донецка: "Ваш мы не знаем, а наш хорошо. Нам прекрасно и без вас".

Цимбалюк: "Как комендантский час?"

Пропагандист из Донецка: "Прекрасно тоже. А как вам убивать людей Донбасса, рушить наши дома, украинские снаряды в нашу сторону летят? Как вам, спокойно спится?".

Цимбалюк: "Друг мой, мне спится хорошо. В таком ключе я думаю, мы общаться не будем. Потому что, как тебя зовут? Сергей, я в нормальном ключе привык общаться. Когда это все закончится, мы тебя амнистируем".

Цимбалюк уточнил, что оккупационные части Донецкой и Луганской областей представлены тоже на большой пресс-конференции Путина. "Это впервые. Это тоже сигнал для Киева - никаких изменений по Донбассу в Кремле не будет", - добавил он.

Сегодня Путин дает очередную пресс-конференцию.

Читайте также: На улицах Луганска стало меньше военной техники боевиков: фото