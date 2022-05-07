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Украинские силы уничтожили склад боеприпасов армии РФ на юге – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 09:36
Украинские силы уничтожили склад боеприпасов армии РФ на юге – Генштаб ВСУ - Фото
Украинский военный (фото - Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины уничтожили склад с боеприпасами армии России на южном направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Отмечается, что склад с боеприпасами был уничтожен в Ивано-Кепино Николаевской области. Также там было уничтожено до 20 единиц военной технике врага.

Украинские силы уничтожили склад боеприпасов армии РФ на юге – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, вчера на Южнобугском направлении российские войска обстреливали украинские силы из артиллерии, били по гражданской инфраструктуре Николаева ракетами и реактивными системами залпового огня.

Во временно оккупированном Херсоне РФ пытается укрепить оккупационный режим, увеличила количество блокпостов и патрулей.

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Марк Сировой
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