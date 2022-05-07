Украинские силы уничтожили склад боеприпасов армии РФ на юге – Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины уничтожили склад с боеприпасами армии России на южном направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Отмечается, что склад с боеприпасами был уничтожен в Ивано-Кепино Николаевской области. Также там было уничтожено до 20 единиц военной технике врага.

По данным Генштаба, вчера на Южнобугском направлении российские войска обстреливали украинские силы из артиллерии, били по гражданской инфраструктуре Николаева ракетами и реактивными системами залпового огня.

Во временно оккупированном Херсоне РФ пытается укрепить оккупационный режим, увеличила количество блокпостов и патрулей.

По данным разведки США, Россия планирует аннексировать Донбасс и Херсон.

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Марк Сировой

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