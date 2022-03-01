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Украинцы в Купянске с голыми руками бросаются на российских оккупантов: видео

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 15:27

Украинцы вышли на протест в Купянске, куда вошли российские войска после предательства со стороны мэра города Геннадия Мацегоры. Видео протестов публикуют в купянских пабликах в соцсетях.

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На кадрах видно, что купянчане вышли на протест с украинскими флагами. На одном из видео группа людей с голыми руками бросается на российский военный автомобиль, один из демонстрантов залазит на капот и бьет ногой по лобовому стеклу.

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Публикация от Куп'янськ (@insta_kup)

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Публикация от Куп'янськ (@insta_kup)

Также на кадрах видно, что российские оккупанты применяли газ и стреляли в воздух. Однако, как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, горожанам удалось поднять украинский флаг над городом.

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Публикация от Куп'янськ (@insta_kup)

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Публикация от Куп'янськ (@insta_kup)

Марк Сировой
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