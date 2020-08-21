Укрзализныця закрыла продажу билетов на 4 станциях и изменила маршруты из Черновцов
Изменения вступят в силу 24 августа в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в отдельных областях
С 24 августа из-за ухудшения эпидситуации будет закрыта продажа железнодорожных билетов на станциях Коломыя (Ивано-Франковская область), Черновцы, а также Острог и Радивилов (Ровненская область). Кроме того, у поездов из Черновцов будет изменен маршрут следования, сообщила пресс-служба Укрзализныци.
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На станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов нельзя будет купить проездные документы на поезда:
- №702/701 Львов - Черновцы
- №136/135 Черновцы - Одесса
- №7/8 Киев - Черновцы
- №117/118 Киев - Черновцы
- №98/97 Ковель - Киев
- №46/45 Ужгород - Лисичанск
- №88/87 Ковель - Новоалексеевка
- №122/121 Николаев - Ровно
- №232/231 Геническ - Ивано Франковск.
Маршрут следования поездов из Черновцов изменится так:
* №8/7 Снятин - Киев (вместо Черновцы - Киев)
* №118/117 Новоселица - Киев (вместо Черновцы - Киев)
* №136/135 Снятин - Одесса (вместо Черновцы - Одесса)
* №702/701 Снятин - Львов (вместо Черновцы - Львов).
Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия станций, смогут вернуть билеты за 100% возмещение их стоимости, отмечают в Укрзализныце.
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