Укрзализныця закрыла продажу билетов на 4 станциях и изменила маршруты из Черновцов

Изменения вступят в силу 24 августа в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в отдельных областях

С 24 августа из-за ухудшения эпидситуации будет закрыта продажа железнодорожных билетов на станциях Коломыя (Ивано-Франковская область), Черновцы, а также Острог и Радивилов (Ровненская область). Кроме того, у поездов из Черновцов будет изменен маршрут следования, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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На станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов нельзя будет купить проездные документы на поезда:

- №702/701 Львов - Черновцы

- №136/135 Черновцы - Одесса

- №7/8 Киев - Черновцы

- №117/118 Киев - Черновцы

- №98/97 Ковель - Киев

- №46/45 Ужгород - Лисичанск

- №88/87 Ковель - Новоалексеевка

- №122/121 Николаев - Ровно

- №232/231 Геническ - Ивано Франковск.

Маршрут следования поездов из Черновцов изменится так:

* №8/7 Снятин - Киев (вместо Черновцы - Киев)

* №118/117 Новоселица - Киев (вместо Черновцы - Киев)

* №136/135 Снятин - Одесса (вместо Черновцы - Одесса)

* №702/701 Снятин - Львов (вместо Черновцы - Львов).

Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия станций, смогут вернуть билеты за 100% возмещение их стоимости, отмечают в Укрзализныце.

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Дарья Мостовая

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