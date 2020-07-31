"Красная" зона. Укрзализныця отменяет остановки поездов в Луцке и Тернополе

Пассажирам поездов, которые планировали следовать в/из Луцка и Тернополя, предложат возврат полной стоимости билетов

В связи с усилением карантинных мероприятий Укрзализныця с 3 августа временно отменяет остановки поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. Об этом сообщается на сайте УЗ.

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Как отмечается, это ограничение будет действовать для поездов:

№41/42 Днепр-Трускавец;

№98/97 Ковель-Киев;

№88/87 Ковель-Новоалексеевка;

№12/11 Одесса-Львов;

№81/82 Киев-Ужгород;

№49/50 Киев-Трускавец;

№136/135 Черновцы-Одесса;

№108/107 Одесса-Ужгород;

№11/109 Львов-Херсо ;

№86/85 Львов-Новоалексеевка;

№71/716 Киев-Львов.

В УЗ сообщают, что остановка поездов в Луцке и Тернополе будет восстановлена ​​после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мероприятий. Пассажирам поездов, которые планировали следовать в/из Луцка и Тернополя, предложат возврат полной стоимости билетов.

22 июля в Украине продлили адаптивный карантин до осени. Его новшеством стало разделение страны на зоны в зависимости от эпидемической ситуации, в "красную" зону вошли Луцк, Тернополь, Кицманский район Черновицкой области .

до осени. Его новшеством стало в зависимости от эпидемической ситуации, . Луцкий городской совет не согласен с тем, что городу присвоен "красный" уровень эпидемической опасности, и не намерен вводить соответсвующие ограничения.

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Наталия Медведева

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