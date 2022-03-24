Уничтожены ракетой. Полное видео горящих кораблей россиян в оккупированном Бердянске
24.03.2022, 16:41
Фото - ВМС
На YouTube появилось видео с горящими кораблями во временно оккупированном Бердянске.
- По данным сводки Запорожской ОГА, предоставленной LIGA.net, ВСУ уничтожили большой десантный корабль "Орск" армии оккупантов, а также были повреждены еще два корабля. Уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива. Пожар перебросился на склад боеприпасов врага. Подробности нанесенного оккупанту ущерба уточняются.
- Бердянск находится под временной оккупацией российских войск практически с первых дней войны. 27 февраля советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что оккупанты смогли взять Бердянск, потому что там не было украинских войск.
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