В Бахмуте за $140 000 заказали убийство бизнесмена и его семьи - СБУ

В Бахмуте СБУ провела спецоперацию (фото - ssu.gov.ua)

В Бахмуте сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили заказное убийство бизнесмена и членов его семьи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Оперативники спецслужбы получили информацию, что житель Бахмута через посредника подыскивает исполнителей для убийства местного бизнесмена, а также его семьи.

"Мотивом преступления стали деньги. По данным заказчика, жертва занимается валютно-обменными операциями и обладает значительными суммами наличных и хранит дома от $200 000 до $500 000. Жизнь коммерсанта и его родных злоумышленник оценил в $140 000", - отметили в СБУ.

В СБУ уточнили, что правоохранители провели имитацию обстановки пытки и убийства бизнесмена вместе с женой и сыном, после чего заказчику сообщили об их якобы "ликвидации".

Для подтверждения расправы организатору были предоставлены соответствующие постановочные фото. Задержали заказчика на конспиративной квартире по ст. 208 Уголовного кодекса.

Фото: ssu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

8 февраля сотрудники СБУ в Ровненской области путем инсценировки предотвратили заказное убийство предпринимателя и задержали возможного организатора преступления.

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