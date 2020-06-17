Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Бахмуте за $140 000 заказали убийство бизнесмена и его семьи - СБУ

В Бахмуте за $140 000 заказали убийство бизнесмена и его семьи - СБУ - Фото
В Бахмуте СБУ провела спецоперацию (фото - ssu.gov.ua)
17.06.2020, 11:40

В СБУ сообщили, что подозреваемого в организации убийства бизнесмена задержали

В Бахмуте сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили заказное убийство бизнесмена и членов его семьи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Оперативники спецслужбы получили информацию, что житель Бахмута через посредника подыскивает исполнителей для убийства местного бизнесмена, а также его семьи.

"Мотивом преступления стали деньги. По данным заказчика, жертва занимается валютно-обменными операциями и обладает значительными суммами наличных и хранит дома от $200 000 до $500 000. Жизнь коммерсанта и его родных злоумышленник оценил в $140 000", - отметили в СБУ.

В СБУ уточнили, что правоохранители провели имитацию обстановки пытки и убийства бизнесмена вместе с женой и сыном, после чего заказчику сообщили об их якобы "ликвидации".

Для подтверждения расправы организатору были предоставлены соответствующие постановочные фото. Задержали заказчика на конспиративной квартире по ст. 208 Уголовного кодекса.

Задержание подозреваемого

Фото: ssu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

  • 8 февраля сотрудники СБУ в Ровненской области путем инсценировки предотвратили заказное убийство предпринимателя и задержали возможного организатора преступления. 

Читайте также: СБУ инсценировала убийство своей сотрудницы: фото, видео

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
сбу убийство бизнесмен бахмут
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 