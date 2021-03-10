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В Борисполе пьяный мужчина заявил, что избил мать – чтобы полиция подвезла домой

10.03.2021, 16:30
В Борисполе пьяный мужчина заявил, что избил мать – чтобы полиция подвезла домой - Фото
Иллюстративное фото: Flickr Нацполиции

В Борисполе 30-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, выдумал для полицейских историю о домашнем насилии, чтобы те бесплатно отвезли его домой. В итоге мужчину таки доставили до дома, но выписали штраф за ложный вызов полиции, сообщила в Facebook патрульная полиция Киевской области.

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Как рассказали в полиции, вечером 9 марта на линию 102 поступил звонок – мужчина рассказал, что избил свою мать, а теперь находится на улице Головатого, недалеко от железнодорожного вокзала.

Прибывшие на место патрульные обнаружили, что мужчина был пьян, но домой все равно отвезли – он настаивал на том, что матери нужна помощь и показал дом, где она якобы находится.

По приезду выяснилось, что двери дома закрыты – на стук никто не вышел, а сестра заявителя рассказала, что их мать вообще проживает в селе Великая Стариц. В результате полиция составила на мужчину админпротокол за ложный вызов, штраф за который составляет 51-119 грн.

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Дарья Мостовая
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полиция Борисполь домашнее насилие ложный вызов
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