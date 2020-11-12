В Черкассах женщину с COVID-19 не пустили в больницу: ребенка родила на улице

В областной больнице по факту инцидента обещают провести служебное расследование

В Черкассах женщина родила ребенка ночью под дверью областной больницы, потому что отделение облбольницы для пациентов с COVID-19 оказалось закрытым. Об этом сообщает ТСН.

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Муж привез жену в областную больницу, где принимают с положительным тестом на COVID-19.

"У меня уже доходило до истерики: кричать не было смысла, здесь никто не открывает. Мы звонили, я трижды бегал к девушкам на другой вход, они также ничем не помогли. Я просил о помощи, у меня жена рожала", - отметил мужчина.

В дороге он позвонил к врачу, которая должна была принимать роды, если бы не COVID-19, она обратилась к своей коллеге, работающей в этой больнице. В итоге врач успела приехать и принять роды на улице.

В областной больнице роды на улице назвали неординарной ситуацией, говорят, что женщине стоило вызвать скорую.

Замглавного врача Черкасской областной больницы Наталья Лакуста говорит – вся задержка с персоналом произошла потому, что медикам нужно много времени, чтобы одеть защитную униформу.

В больнице обещают провести служебное расследование.

20 июля в Жолкве умерла роженица, больная коронавирусом. Женщина была подключена к аппарату ИВЛ.

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Арина Толина

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