Во Львовской области умерла роженица с COVID-19. Ребенок в тяжелом состоянии

В Жолкве умерла роженица, больная на коронавирус. Женщина была под аппаратом ИВЛ

В Жолкве, Львовская область, умерла 28-летняя женщина с COVID-19, которая в ночь с пятницы на субботу родила ребенка. Об этом заявил главный врач Жолковской центральной районной больницы Игорь Шевцив, пишет Zaxid.net.

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По его словам, в больницу беременную женщину госпитализировали с подтвержденным Covid-19. В ночь с пятницы на субботу она родила ребенка. Женщина находилась под аппаратом искусственной вентиляции легких. Сегодня она умерла.

Новорожденный ребенок находится в тяжелом состоянии во Львове.

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Подробностей состояния здоровья, с которым женщину госпитализировали в больницу, врач не разглашает до официального заключения патологоанатомов.

Львовщина - снова лидер по количеству новых случаев коронавируса в течение суток. За прошедшие сутки в регионе болезнь обнаружили в 115 человек.

Наталия Софиенко

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