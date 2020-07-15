Коронавирус может передаваться от беременной женщины к плоду - врачи

Французские врачи заявили о первом случае передачи коронавируса в утробе от матери к ребенку

Исследовательская группа, которая изучает случаи возможной передачи COVID-19 от беременной женщины к плоду, опубликовала результаты исследования. Врачи впервые подтвердили заражение COVID-19 ребенка в утробе. Об этом говорится в научной работе, которая опубликована 14 июля в журнале Nature Communications, передает The New York Times.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В марте в больнице Парижа родился ребенок, мать которого была больна COVID-19. У новорожденного тоже подтвердили заражение коронавирусом. Доктор Даниэль Де Лука, который руководит отделом педиатрии и интенсивной терапии новорожденных в больницах Университета Париж-Сакле, заявил, что скорее всего вирус попал к новорожденному через плаценту.

"Анализ показал, что вирус проникает в плаценту и размножается там. После этого он может передаться плоду, и ребенок после рождения будет иметь симптомы, почти такие же, как у взрослых пациентов с COVID-19", - сказал доктор.

Читайте также: Коронавирус у беременной в Ирпене: женщина родила, ребенка поместили на карантин

Новорожденный страдал от отека мозга и неврологических симптомов, характерных для COVID-19 у взрослых. Изначально малыш казался здоровым, но уже на третий день стал раздражительным и плохо реагировал на кормление. Также у него проявились мышечные спазмы, сообщают врачи.

Через три месяца и ребенок, и мать выздоровели.

Изучив историю болезни ребенка и роженицы с COVID-19, исследователи заявили, что коронавирус может передаваться от беременной женщины к плоду.

14 апреля в Херсонской области у младенца обнаружили коронавирус.

В Украине за время эпидемии коронавируса заболели 55 607 человек . За сутки появилось 836 новых заболевших COVID-19

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.