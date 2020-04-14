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В Херсонской области у младенца обнаружили коронавирус - ОГА

В Херсонской области у младенца обнаружили коронавирус - ОГА - Фото
Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА
14.04.2020, 10:37

Женщина с ребенком находятся на самоизоляции

В Херсонской области коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у женщины и ее ребенка, которому через десять дней исполнится один год. Об этом заявил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook.

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32-летняя женщина и ребенок, которому 24 апреля исполнится только один год, находятся на самоизоляции. За ними установлен ежедневный медико-санитарный надзор. Их состояние удовлетворительное.

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Всего 13 апреля диагностировали три новых случая инфицирования. Заболела также коронавирусом 44-летняя женщина, которая недавно вернулась из Киева, ее состояние оценивают как стабильно тяжелое.

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Арина Толина
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Херсонская область младенец коронавирус COVID-19
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