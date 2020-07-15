Коронавирус. В Украине за сутки резко выросло число заболевших и выздоровевших
15.07.2020, 09:06
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
В Украине за время эпидемии коронавируса заболели 55 607 человек. За сутки появилось 836 новых заболевших COVID-19
В Украине выявили 836 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки (638 днем ранее). Об этом свидетельствуют данные с дашборда Совета нацбезопасности и обороны.
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За этот же период зафиксировали 15 умерших (14 днем ранее), выздоровел 977 человек (651).
За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 55 607 заразившихся коронавирусом, умерли 1 427 больных, выздоровели 28 131 пациентов.
- Адаптивный карантин в Украине был продлен до 31 июля. В регионах могут усиливать ограничения при ухудшении эпидемиологической ситуации.
- Позавчера в Одессе ужесточили карантин, несмотря на то, что ситуация в регионе позволяет его ослабить.
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