Коронавирус. В Украине за сутки резко выросло число заболевших и выздоровевших

В Украине за время эпидемии коронавируса заболели 55 607 человек. За сутки появилось 836 новых заболевших COVID-19

В Украине выявили 836 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки (638 днем ранее). Об этом свидетельствуют данные с дашборда Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот же период зафиксировали 15 умерших (14 днем ранее), выздоровел 977 человек (651).

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 55 607 заразившихся коронавирусом, умерли 1 427 больных, выздоровели 28 131 пациентов.

Адаптивный карантин в Украине был продлен до 31 июля. В регионах могут усиливать ограничения при ухудшении эпидемиологической ситуации.

Позавчера в Одессе ужесточили карантин , несмотря на то, что ситуация в регионе позволяет его ослабить.

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Владислав Сердюк

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