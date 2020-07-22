Беременные с COVID-19. В Минздраве рассказали о заболеваемости среди рожениц

В Украине COVID-19 зафиксировано у 225 беременных женщин

В Украине коронавирусом болеют не только пожилые люди, но также и молодые беременные женщины, которые "являются особенно сложной группой пациентов". Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, среди почти 61 000 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине, COVID-19 зафиксировано в 225 беременных женщин. Это 0,4% от всех заболевших, отметила Микичак.

Больше всего больных беременных с COVID-19 в Киеве, Ровенской, Закарпатской, Киевской, Черновицкой, Волынской и Тернопольской областях.

"За четыре месяца эпидемии были госпитализированы 92 беременные с коронавирусом. Шесть находились в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, мы потеряли двух беременных женщин с диагнозом COVID-19 - в Ивано-Франковской и Львовской областях", - сказала замминистра.

Читайте также: Коронавирус может передаваться от беременной женщины к плоду - врачи

20 июля в Жолкве умерла роженица, больная коронавирусом. Женщина была подключена к аппарату ИВЛ.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.