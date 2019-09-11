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В Чернигове депутат на внедорожнике сбил пешехода: фото

В Чернигове депутат на внедорожнике сбил пешехода: фото - Фото
ДТП в Чернигове (Фото: val.ua)
11.09.2019, 15:29

Полиция его пока не задерживала, но готовит сообщение о подозрении

В Чернигове вечером 10 сентября депутат городского совета на нерегулируемом пешеходном переходе сбил человека. Информацию об этом корреспонденту LIGA.net подтвердили в секторе коммуникации ГУ Нацполиции области.

Как уточняют в пресс-службе полиции, ДТП произошло в спальном районе города. Установлено, что водитель внедорожника, управляя им, сбил пешехода. По заключению врачей, водитель был трезв. В результате пешеход был госпитализирован с травмами.

Информацию о ДТП внесли в Единый госреестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса.

В полиции LIGA.net уточнили, что депутата не задерживали - устанавливаются все обстоятельства происшествия. Но для него уже готовят подозрение.

Имя депутата полиция не разглашает. Однако, по информации местных СМИ, за рулем был депутат Ярослав Ковтун.

Как сообщалось, в Запорожской области в ДТП погибли четыре человека: фото.

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дтп полиция депутат чернигов
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