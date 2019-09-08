В Запорожской области в ДТП погибли четыре человека: фото

Фото: zp.npu.gov.ua

В Мелитопольском районе сегодня водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим легковым транспортным средством. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

В результате аварии четыре человека погибли, четыре - с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.

Фото: zp.npu.gov.ua

Авария произошла 8 сентября около 01:30 в на 403 километре автодороги Харьков-Симферополь.

По данным полиции, что водитель автомобиля Fiat Doblo выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2104, который двигался во встречном направлении.

Фото: zp.npu.gov.ua

В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ, житель Мелитопольского района 1983 года рождения, и его две пассажирки, жительница Мелитопольского района, 1953 года рождения, и гражданка Турции 1963 года, скончались на месте происшествия.

Водитель автомобиля Fiat Doblo, военнослужащий 1984 года рождения, был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

Четыре пассажира автомобиля ВАЗ - двое малолетних детей, жители Мелитопольского района 2010 и 2011 годов рождения, и двое граждан Турции, женщины 1972 и 1982 рождения, госпитализированы в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.