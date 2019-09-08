Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Запорожской области в ДТП погибли четыре человека: фото

В Запорожской области в ДТП погибли четыре человека: фото - Фото
Фото: zp.npu.gov.ua
08.09.2019, 12:12

Среди погибших - военнослужащий и гражданка Турции

В Мелитопольском районе сегодня водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим легковым транспортным средством. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

В результате аварии четыре человека погибли, четыре - с телесными повреждениями госпитализированы в больницу. 

Фото: zp.npu.gov.ua

Авария произошла 8 сентября около 01:30 в на 403 километре автодороги Харьков-Симферополь.

По данным полиции, что водитель автомобиля Fiat Doblo выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2104, который двигался во встречном направлении.

Фото: zp.npu.gov.ua

В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ, житель Мелитопольского района 1983 года рождения, и его две пассажирки, жительница Мелитопольского района, 1953 года рождения, и гражданка Турции 1963 года, скончались на месте происшествия.

Водитель автомобиля Fiat Doblo, военнослужащий 1984 года рождения, был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

Четыре пассажира автомобиля ВАЗ - двое малолетних детей, жители Мелитопольского района 2010 и 2011 годов рождения, и двое граждан Турции, женщины 1972 и 1982 рождения, госпитализированы в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

  • 4 сентября на автодороге Киев-Чоп произошло столкновение двух автомобилей и пассажирского автобуса, травмированы 14 человек, из них - 12 детей.
Напишите нам
дтп авария военный гражданка Турции
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 