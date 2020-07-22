В Чернигове избирателям по душе нынешний мэр и три политические партии - опрос

Большинство опрошенных сообщили о своих симпатиях к действующему мэру города и трем партиям: Слуге народа, Батькивщине и местной партии Родной дом

На сегодняшний день на выборах в Чернигове победил бы действующий мэр - Владислав Атрошенко, а лидерами симпатий у местных жителей являются три партии - Слуга народа, Батькивщина и местная партия Родной дом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

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Если бы выборы в Черниговский горсовет состоялись в ближайшее время, то почти половина определившихся избирателей города (46,6%) готова была бы проголосовать за местную партию Родной дом. Второе место поделили бы Слуга народа (9,9%) и ОПЗЖ (9,8%), а на третьем бы оказалась Батькивщина с поддержкой в 8,2% голосов. 17% опрошенных сказали, что они еще не определились.

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Почти такая же тройка лидеров среди партий была бы и при голосовании на выборах в областной совет:

- Слуги народа могли бы рассчитывать на 21%

- Родной дом - 18,7%

- Батькивщина - 16,5%.

Количество неопределившихся составило около 20%.

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Среди кандидатов на пост мэра Чернигова уверенно лидирует нынешний городской голова - Владислав Атрошенко, его готовы поддержать 88% избирателей. Рейтинг остальных кандидатов не превышает 2%, еще 10% респондентов с симпатиями не определились.

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Опрос проводился 8-20 июля среди 1200 жителей Черниговской области старше 18 лет в формате личных интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,8%.

Июньский опрос Рейтинга показал, что на местных выборах в Мариуполе с отрывом победила бы партия мэра города Вадима Бойченко.

13 июля группа Рейтинг опубликовала результаты опроса по Днепру: у нынешнего мэра Филатова нет конкурентов, а ОПЗЖ идет наравне со Слугой народа.

Дарья Мостовая

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