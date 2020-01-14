В Черниговской области сгорел локомотив электрички

Фото: ГСЧС

В Черниговской области возле Бахмача сгорел локомотив электропоезда №785 Шостка - Киев. Об этом сообщает ГСЧС.

Пожар произошел вчера между станциями Халимоново и Бахмач произошел пожар, в поезде находились 254 пассажира и 11 человек персонала.

По вызову прибыли пожарные ГСЧС и пожарный поезд станции Конотоп, вагоны с пассажирами были отцеплены и находились на безопасном расстоянии.

В результате пожара произошла задержка движения 16 поездов в направлении от станции Конотоп до железнодорожной станции Киев. Огнем повреждено оборудование, агрегаты, внутренняя облицовка и конструктивные элементы локомотива, а также лакокрасочное покрытие на площади 5 кв. м.

На время тушения пожара в отцепленными вагонах было освещения и отопления. Погибших и травмированных нет. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

Летом 2019 года в Жмеринском районе Винницкой области загорелся хвостовой вагон электрички Казатин - Жмеринка. Пассажиров успели эвакуировать.

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