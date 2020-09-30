В Черниговской области школьницы танцевали возле памятника погибшим в АТО: видео
Полицейские нашли видео танца четырех школьниц в соцсетях в интернете
Полиция привлекла к ответственности школьниц и их родителей за хулиганские действия у мемориала погибшим воинам АТО в поселке Талалаевка Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.
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Полицейские нашли 29 сентября видео танца в соцсетях в интернете.
Правоохранители составили административные протоколы на двух 16-летних школьниц по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство) и на родителей двух 13-летних по ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).
Все составленные админматериалы направлены в Талалаевский районный суд для принятия решения. Полицейские провели также профилактическую работу с администрацией школы.
Об инциденте сообщил также глава "Талалаевского союза участников АТО" Богуслав Барсук. "Слова подобрать сложно. Я не против танцев…, но место выбрано не то", – добавил он.
Позже школьницы извинились за свои действия.
- 9 июля несколько выпускников школы №90 в Киеве после сдачи внешнего независимого тестирования по истории Украины сняли и опубликовали видео, в котором оскорбительно высказались в адрес крымских татар. Один из школьников заявил, что "Крым – это Россия". Позже школьники удалили видеозапись и извинились.
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