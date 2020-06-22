В Чернобыльской зоне снова горит лес. Спасателям удалось локализовать очаг

Вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества в Чернобыльской зоне отчуждения произошло возгорание лесной подстилки. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Огонь успел распространится на три гектара, спасателям удалось его локализовать. По состоянию на утро наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины.
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К тушению привлечены 11 человек и три единицы техники лесного хозяйства. Причина возгорания в зоне отчуждения пока неизвестна.
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