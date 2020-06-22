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В Чернобыльской зоне снова горит лес. Спасателям удалось локализовать очаг

В Чернобыльской зоне снова горит лес. Спасателям удалось локализовать очаг - Фото
Пожар в Чернобыльской зоне (Фото: ЕРА)
22.06.2020, 09:59

Вчера спасатели локализовали лесной пожар площадью три гектара в Чернобыльской зоне. Причина возгорания пока неизвестна

Вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества в Чернобыльской зоне отчуждения произошло возгорание лесной подстилки. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Огонь успел распространится на три гектара, спасателям удалось его локализовать.  По состоянию на утро наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины.

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К тушению привлечены 11 человек и три единицы техники лесного хозяйства. Причина возгорания в зоне отчуждения пока неизвестна.

  • В апреле этого года масштабные пожары в Чернобыльской зоне уничтожили свыше 11 000  га леса и не менее 30% туристических объектов. К тушению привлекались более 500 человек и более 120 единиц техники.

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Наталия Софиенко
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