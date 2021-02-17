UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Черновицкой области каждый день госпитализируют более 100 заболевших COVID-19 – ОГА

17.02.2021, 21:51
В Черновицкой области каждый день госпитализируют более 100 заболевших COVID-19 – ОГА - Фото
Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук (Скриншот видео из Facebook Осачука)

В Черновицкой области сложилась крайне угрожающая ситуация с распространением коронавируса. Об этом сообщил в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, в течение последних дней в регионе ежесуточно госпитализируют с коронавирусом более 100 пациентов. Каждый день COVID-19 диагностируют у около 400 человек.

"Такая большая нагрузка на нашу медицинскую систему – впервые, ведь мы постоянно до сих пор увеличивали количество коек, которые предоставляли для лечения коронавирусных больных. Если раньше это была загруженность 50%, но от общего количества коек 900, то теперь мы имеем более 50 процентов от общего количества – 1700 коек, которые мы выделили для лечения коронавирусной болезни", – добавил Осачук.

Горячими точками распространения инфекции он назвал Черновцы и отдельные очаги в районах.

Осачук призвал местные органы власти принять решение о прекращении очной и стационарной формы обучения во всех учебных заведениях области минимум на ближайшие две недели.

Читайте также: Украина вернется к адаптивному карантину со следующей недели

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сергей осачук черновицкая область коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 