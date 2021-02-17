В Черновицкой области каждый день госпитализируют более 100 заболевших COVID-19 – ОГА

В Черновицкой области сложилась крайне угрожающая ситуация с распространением коронавируса. Об этом сообщил в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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По его словам, в течение последних дней в регионе ежесуточно госпитализируют с коронавирусом более 100 пациентов. Каждый день COVID-19 диагностируют у около 400 человек.

"Такая большая нагрузка на нашу медицинскую систему – впервые, ведь мы постоянно до сих пор увеличивали количество коек, которые предоставляли для лечения коронавирусных больных. Если раньше это была загруженность 50%, но от общего количества коек 900, то теперь мы имеем более 50 процентов от общего количества – 1700 коек, которые мы выделили для лечения коронавирусной болезни", – добавил Осачук.

Горячими точками распространения инфекции он назвал Черновцы и отдельные очаги в районах.

Осачук призвал местные органы власти принять решение о прекращении очной и стационарной формы обучения во всех учебных заведениях области минимум на ближайшие две недели.

Ранее сегодня, 17 февраля, сообщалось, что в Ивано-Франковской области с 22 февраля будут введены карантинные ограничения красной зоны.

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Наталия Медведева

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