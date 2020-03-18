В Черновицкой ОГА рассказали о самочувствии детей с коронавирусом

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Состояние детей и их матерей, у которых подтвердили новый коронавирус COVID-19, хорошее, у них нет лихорадки и повышенной температуры тела. Об этом заявила замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, сообщает Укринформ.

"Дети и их матери, у которых подтвердили коронавирус, сейчас чувствуют себя хорошо. Температуры и лихорадки нет, пневмонии тоже. Форма заболевания несложная", - заявила Гусак.

Вчера сообщалось, что во всех случаях заболевшие вступали в контакты с ранее выявленными пациентами.

12 марта первый случай заболевания COVID-19 стал летальным - умерла 71-летняя женщина в Житомирской области.

второй пациент , а заболели еще семь человек. Теперь в Украине подтверждено 14 случаев заболевания, два - летальных. 17 марта в Украине от коронавируса умер , а заболели еще семь человек. Теперь в Украине подтверждено 14 случаев заболевания, два - летальных.

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