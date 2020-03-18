В Черновицкой ОГА рассказали о самочувствии детей с коронавирусом

Состояние детей и их матерей, у которых подтвердили новый коронавирус COVID-19, хорошее, у них нет лихорадки и повышенной температуры тела. Об этом заявила замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, сообщает Укринформ.
"Дети и их матери, у которых подтвердили коронавирус, сейчас чувствуют себя хорошо. Температуры и лихорадки нет, пневмонии тоже. Форма заболевания несложная", - заявила Гусак.
Вчера сообщалось, что во всех случаях заболевшие вступали в контакты с ранее выявленными пациентами.
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