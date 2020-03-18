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В Черновицкой ОГА рассказали о самочувствии детей с коронавирусом

В Черновицкой ОГА рассказали о самочувствии детей с коронавирусом - Фото
Фото: Angelo Carconi/ЕРА
18.03.2020, 09:35

Заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак заявила, что у детей несложная форма заболевания

Состояние детей и их матерей, у которых подтвердили новый коронавирус COVID-19, хорошее, у них нет лихорадки и повышенной температуры тела. Об этом заявила замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, сообщает Укринформ

"Дети и их матери, у которых подтвердили коронавирус, сейчас чувствуют себя хорошо. Температуры и лихорадки нет, пневмонии тоже. Форма заболевания несложная", - заявила Гусак. 

Вчера сообщалось, что во всех случаях заболевшие вступали в контакты с ранее выявленными пациентами.

  • 12 марта первый случай заболевания COVID-19 стал летальным - умерла 71-летняя женщина в Житомирской области.
  • 17 марта в Украине от коронавируса умер второй пациент, а заболели еще семь человек. Теперь в Украине подтверждено 14 случаев заболевания, два - летальных. 

Читайте также: Коронавирус. Ужесточение "карантина" в Украине: как это будет и к чему приведет

Владислав Сердюк
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