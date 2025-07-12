В Черновцах из-за атаки России погибли два человека, еще четыре – тяжело ранены, фото
В результате российской атаки по Черновицкой области есть погибшие и более 10 раненых жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Руслан Запаранюк.
Враг под утро ударил четырьмя "шахедами" и ракетой неустановленного типа. По состоянию на 08:40 известно, что из-за падения обломков погибли 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.
10 человек получили легкие телесные повреждения, а еще четыре пострадавших тяжело ранены. Одна женщина находится в очень тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи.
В Черновцах повреждены несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и автомобилей. В Сторожинецкой громаде в результате поражения дрона повреждены жилой дом и автомобиль, пострадавших и погибших нет.
- Россия массирована атаковала Украину 12 июля дронами и ракетами. Есть последствия также в Харькове, Львове и Луцке – разрушены дома, возникли пожары.
Комментарии (0)