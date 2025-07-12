У Чернівцях через атаку Росії загинули дві людини, ще чотири – важкопоранені, фото

У місті через атаку пошкоджені будинки та авто, за життя поранених борються лікарі

Атака по Чернівцях (Фото: ДСНС)

Унаслідок російської атаки по Чернівецькій області є загиблі та понад 10 поранених мешканців. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

Ворог під ранок ударив чотирма "шахедами" та ракетою невстановленого типу. Станом на 08:40 відомо, що через падіння уламків загинули 26-річна дівчина та 43-річний чоловік.

Десятеро людей отримали легкі тілесні ушкодження, а ще четверо постраждалих – важкопоранені. Одна жінка перебуває в дуже важкому стані. За їхнє життя борються лікарі.

У Чернівцях пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів. У Сторожинецькій громаді внаслідок ураження дрона пошкоджено житловий будинок та автомобіль, постраждалих та загиблих немає.

У ДСНС зазначили, що пожежі в місті виникли одночасно за трьома адресами, їх вже ліквідовано. У житловому секторі рятувальники провели евакуацію мешканців будинків, надали першу медичну допомогу постраждалим та передали їх медикам.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС