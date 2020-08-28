В Черновцах полиция открыла дело против депутатов из-за упрощения карантина в красной зоне

Полиция открыла дела по факту ослабления коронавирусного карантина в Черновцах, который находится в красной зоне эпидемической опасности

25 августа депутаты горсовета Черновцов приняли решение об ослаблении карантина в городе, который находится в красной зоне эпидемической опасности. Полиция открыла уголовное дело против депутатов, поскольку их действия, говорят правоохранители, могут "повлечь распространение заболевания и увеличить количество человеческих жертв". Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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Дело открыто по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Также в полиции обратились к политикам с просьбой "не манипулировать эпидемической ситуацией в области, не принимать неправомерных популистских решений и не использовать имя полиции в своих политических целях". При этом в Нацполиции заявляют, что они "понимают обеспокоенность черновчан из-за финансовых убытков, связанных с карантинными ограничениями".

в Черновцах, несмотря на то, что город находится в красной зоне, восстановили работу общественного транспорта 27 августа сообщалось, что

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Владислав Сердюк

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