UA

"Троллейбусы и маршрутки, все работает". В красной зоне — в Черновцах запустили транспорт

27.08.2020, 14:41
Общественный транспорт в Черновцах (источник - pixabay.com)

К такому решению местные органы власти пришли совместно с патрульной полицией города

Сегодня в Черновцах, несмотря на то, что город находится в красной зоне, восстановили работу общественного транспорта. Заместитель мэра Черновцов Дмитрий Сирман в комментарии Укринформ заявил, что городской транспорт работает в режиме "спецперевозок".

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

По его словам, этому решению предшествовали длительные переговоры органов местного самоуправления с полицией. Как заявил начальник патрульной полиции Черновицкой области Олег Йосипов, они будут контролировать, чтобы перевозчики придерживались санитарно-эпидемиологических норм.

"Общественный транспорт сейчас работают в режиме спецперевозок. Троллейбусы и маршрутки, все работает",— отметил Сирман.

Он подчеркнул, что в первую очередь возможность пользоваться общественным транспортом должны иметь те, кто обеспечивает жизнедеятельность города, а если сидячие места остаются, то в салон можно будет взять и других людей.

Читайте также: Красная зона карантина. В Черновцах закрыли детсады, но работают рестораны

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
общественный транспорт черновцы карантин коронавирус красная зона

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Культура против Лукашенко. Как директор театра, правозащитник и художник стали политиками

Культура против Лукашенко. Как директор театра, правозащитник и художник стали политиками
 