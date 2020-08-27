"Троллейбусы и маршрутки, все работает". В красной зоне — в Черновцах запустили транспорт

К такому решению местные органы власти пришли совместно с патрульной полицией города

Сегодня в Черновцах, несмотря на то, что город находится в красной зоне, восстановили работу общественного транспорта. Заместитель мэра Черновцов Дмитрий Сирман в комментарии Укринформ заявил, что городской транспорт работает в режиме "спецперевозок".

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По его словам, этому решению предшествовали длительные переговоры органов местного самоуправления с полицией. Как заявил начальник патрульной полиции Черновицкой области Олег Йосипов, они будут контролировать, чтобы перевозчики придерживались санитарно-эпидемиологических норм.

"Общественный транспорт сейчас работают в режиме спецперевозок. Троллейбусы и маршрутки, все работает",— отметил Сирман.

Он подчеркнул, что в первую очередь возможность пользоваться общественным транспортом должны иметь те, кто обеспечивает жизнедеятельность города, а если сидячие места остаются, то в салон можно будет взять и других людей.

22 июля в Минздраве рассказали об ограничениях для каждой из четырех эпидемических зон. В красной — запрещается работа общественного транспорта, ТРЦ, образовательных учреждений, кафе и ресторанов.

24 августа в Украине обновили список карантинных зон: Черновцы попали в красную.

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Дарья Мостовая

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