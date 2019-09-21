В Черновцах пьяный водитель попал в ДТП, а затем открыл стрельбу

Фото: пресс-служба Нацполиции в Черновецкой области

20 сентября в Черновцах пьяный водитель попал в дорожно-транспортное происшествие, а затем сделал выстрел из неизвестного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черновецкой области.

Как сообщают в пресс-службе, во время инцидента никто не пострадал.

Водитель въехал в здание, повредив авто и стену.

Полицейские изъяли у правонарушителя оружие и направили ее на экспертизу.

По указанному факту следователи открыли дело по признакам ч.4 ст. 296 (Хулиганство).

Водителя задержали на месте.

Сейчас проводится расследование.

4 сентября на автодороге Киев-Чоп произошло столкновение двух автомобилей и пассажирского автобуса, травмированы 14 человек, из них - 12 детей.

Смотрите также: Полиция задержала главаря и членов крупной ОПГ: фото и видео