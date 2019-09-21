В Черновцах пьяный водитель попал в ДТП, а затем открыл стрельбу

20 сентября в Черновцах пьяный водитель попал в дорожно-транспортное происшествие, а затем сделал выстрел из неизвестного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черновецкой области.
Как сообщают в пресс-службе, во время инцидента никто не пострадал.
Водитель въехал в здание, повредив авто и стену.
Полицейские изъяли у правонарушителя оружие и направили ее на экспертизу.
По указанному факту следователи открыли дело по признакам ч.4 ст. 296 (Хулиганство).
Водителя задержали на месте.
Сейчас проводится расследование.
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