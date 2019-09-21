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В Черновцах пьяный водитель попал в ДТП, а затем открыл стрельбу

В Черновцах пьяный водитель попал в ДТП, а затем открыл стрельбу - Фото
Фото: пресс-служба Нацполиции в Черновецкой области
21.09.2019, 10:00

Во время инцидента никто не пострадал

20 сентября в Черновцах пьяный водитель попал в дорожно-транспортное происшествие, а затем сделал выстрел из неизвестного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черновецкой области. 

Как сообщают в пресс-службе, во время инцидента никто не пострадал. 

Водитель въехал в здание, повредив авто и стену. 

Полицейские изъяли у правонарушителя оружие и направили ее на экспертизу. 

По указанному факту следователи открыли дело по признакам ч.4 ст. 296 (Хулиганство). 

Водителя задержали на месте. 

Сейчас проводится расследование. 

  • 4 сентября на автодороге Киев-Чоп произошло столкновение двух автомобилей и пассажирского автобуса, травмированы 14 человек, из них - 12 детей.

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