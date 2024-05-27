В Дарницком районе Киева загорелась стоянка: 30 автомобилей и автобус сожжены – фото

В результате пожара никто не пострадал, причины возгорания будут выяснять правоохранители

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Днем 27 мая в Дарницком районе Киева произошел пожар на парковочной площадке, в результате чего сгорело около 30 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в столице.

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Инцидент произошел на улице Канальной. Спасатели заявили, что пожар быстро распространялся на стоящие рядом автомобили.

Пожар локализовали за 13 минут, сгорело около 30 автомобилей, один автобус и около 10 мотоциклов. Обошлось без жертв, причины возгорания будут выяснять правоохранители.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

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