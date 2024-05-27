У Дарницькому районі Києва спалахнула стоянка: згоріло 30 автівок та автобус – фото, відео

Фото: ГУ ДСНС у Києві

Вдень 27 травня у Дарницькому районі Києва сталася пожежа на паркувальному майданчику, внаслідок чого згоріло близько 30 автівок. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС у столиці.

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Інцидент стався на вулиці Канальній. Рятувальники заявили, що пожежа швидко розповсюджувалася на автівки, що стояли поруч.

Пожежу локалізували за 13 хвилин, згоріло близько 30 автомобілів, один автобус та приблизно 10 мотоциклів. Обійшлося без жертв, причини загоряння з'ясовуватимуть правоохоронці.

Фото: ГУ ДСНС у Києві

Фото: ГУ ДСНС у Києві

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