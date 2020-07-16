Одесса. В детском доме зафиксировали вспышку COVID-19
16.07.2020, 17:07
Детский дом Жемчужинка (Фото с официальной страницы в Facebook)
Детский дом "Жемчужинка" сейчас работает в условиях обсервации
Вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировали одесском детском доме "Жемчужинка". Об этом сообщила директор муниципального департамента образования и науки Елена Буйневич.
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"После того, как заболел один из сотрудников одесского детского дома "Жемчужинка", было проведено тестирование всего персонала, более 70 тестов", - отметила Буйневич.
По ее словам, коронавирус выявили у 15 детей и двух взрослых, их изолировали, они чувствуют себя удовлетворительно и не имеют признаков респираторной инфекции.
Буйневич уточнила, что детский дом с этого момента работает в условиях обсервации.
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- По данным на 16 июля, в Одесской области выявили 2375 заболевших, из них 61 - за минувшие сутки.
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