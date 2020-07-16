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Одесса. В детском доме зафиксировали вспышку COVID-19

16.07.2020, 17:07
Одесса. В детском доме зафиксировали вспышку COVID-19 - Фото
Детский дом Жемчужинка (Фото с официальной страницы в Facebook)

Детский дом "Жемчужинка" сейчас работает в условиях обсервации

Вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировали одесском детском доме "Жемчужинка". Об этом сообщила директор муниципального департамента образования и науки Елена Буйневич.

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"После того, как заболел один из сотрудников одесского детского дома "Жемчужинка", было проведено тестирование всего персонала, более 70 тестов", - отметила Буйневич.

По ее словам, коронавирус выявили у 15 детей  и двух взрослых, их изолировали, они чувствуют себя удовлетворительно и не имеют признаков респираторной инфекции.

Буйневич уточнила, что детский дом с этого момента работает в условиях обсервации.

  • 14 июля городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ужесточить в Одессе введенный из-за эпидемии коронавируса карантин.
  • По данным на 16 июля, в Одесской области выявили 2375 заболевших, из них 61 - за минувшие сутки. 
Арина Толина
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