Одесса. В детском доме зафиксировали вспышку COVID-19

Детский дом "Жемчужинка" сейчас работает в условиях обсервации

Вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировали одесском детском доме "Жемчужинка". Об этом сообщила директор муниципального департамента образования и науки Елена Буйневич.

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"После того, как заболел один из сотрудников одесского детского дома "Жемчужинка", было проведено тестирование всего персонала, более 70 тестов", - отметила Буйневич.

По ее словам, коронавирус выявили у 15 детей и двух взрослых, их изолировали, они чувствуют себя удовлетворительно и не имеют признаков респираторной инфекции.

Буйневич уточнила, что детский дом с этого момента работает в условиях обсервации.

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Арина Толина

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