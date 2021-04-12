В Днепре изъяли самую крупную в истории Украины партию амфетамина: детали, фото, видео
В Днепре обнаружили завод, на котором ежемесячно якобы изготавливали по 300 кг амфетамина. Во время визита туда правоохранители изъяли на месте 120 кг готового амфетамина, сообщается на портале Министерства внутренних дел.
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Правоохоронці вилучили найбільшу партію амфетаміну в історії України – Ігор Клименко— МВС України (@MVS_UA) April 12, 2021
В Дніпрі виробляли 300 кілограмів амфетаміну в місяць. Це 1 мільйон 200 тисяч доз. І відсьогодні вони перестануть потрапляти на "ринок".
Деталі: https://t.co/8vXaT18xMl pic.twitter.com/x3f4r677md
Помимо амфетамина полиция выявила более одной тонны прекурсоров, из которых можно было бы изготовить еще 700 кг наркотического препарата. Предположительно, ежемесячная сумма незаконного оборота психотропов могла составлять 120 млн грн.
Были задержаны восемь человек, которые могли быть причастны к организации наркобизнеса.
По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, злоумышленники каждый месяц изготавливали и сбывали через свой оптовый интернет-магазин по 250-300 кг амфетамина примерно 50 группам по всей территории Украины. Он заявил, что ранее организатор наркобизнеса обвинялся в бандитизме и сейчас его дело слушается в суде.
- В июле 2020 года житель Закарпатья пытался провезти в Украину из Венгрии наркотики в кроссовках.
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