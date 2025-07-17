В Днепре командир воинской части не сообщил о краже снаряжения на сумму почти 4 млн грн
Командиру одной из воинских частей Днепра сообщено о подозрении в бездействии военной власти, в результате чего государству причинен ущерб на сумму почти 4 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, фигурант дела точно знал, что его подчиненный мог присвоить 24 прибора ночного видения на сумму более 3,8 млн грн.
В то же время чиновник не предпринял никаких мер по этому поводу и не сообщил правоохранительным органам о возможной краже.
Прокуроры Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщили командиру о подозрении в бездействии военной власти, совершенной в условиях военного положения.
Командиру грозит лишение свободы на срок от семи до 10 лет.
По данным Офиса генерального прокурора, дело начальника логистики воинской части, предположительно присвоившего приборы ночного видения, выделено в отдельное уголовное производство.
Обвиняемому в этом деле предъявлено подозрение в хищении военного имущества путем мошенничества или злоупотребления служебным положением во время военного положения.
Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Военное снаряжение уже изъято и будет передано Вооруженным Силам Украины.
- В июне в Днепропетровской области полиция разоблачила организованную группу, участники которой обманывали родственников военнослужащих Вооруженных Сил Украины, пропавших без вести или попавших в плен. Общая сумма ущерба составила почти 3 млн гривен.
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