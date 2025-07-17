В Днепре командир воинской части не сообщил о краже снаряжения на сумму почти 4 млн грн

Чиновнику объявлено о подозрении в бездействии, что привело к существенному ущербу

Подозреваемый командир воинской части (Фото: Офис генерального прокурора)

Командиру одной из воинских частей Днепра сообщено о подозрении в бездействии военной власти, в результате чего государству причинен ущерб на сумму почти 4 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, фигурант дела точно знал, что его подчиненный мог присвоить 24 прибора ночного видения на сумму более 3,8 млн грн.

В то же время чиновник не предпринял никаких мер по этому поводу и не сообщил правоохранительным органам о возможной краже.

Прокуроры Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщили командиру о подозрении в бездействии военной власти, совершенной в условиях военного положения.

Командиру грозит лишение свободы на срок от семи до 10 лет.

По данным Офиса генерального прокурора, дело начальника логистики воинской части, предположительно присвоившего приборы ночного видения, выделено в отдельное уголовное производство.

Обвиняемому в этом деле предъявлено подозрение в хищении военного имущества путем мошенничества или злоупотребления служебным положением во время военного положения.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Военное снаряжение уже изъято и будет передано Вооруженным Силам Украины.