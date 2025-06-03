В Днепропетровской области разоблачена группировка, обманывавшая близких военных – фото

Подозреваемым в мошенничестве грозит до 12 лет лишения свободы

Один из подозреваемых (Фото: Офис Генерального прокурора)

В Днепропетровской области полиция разоблачила организованную группу, участники которой обманывали пропавших без вести или попавших в плен родственников военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Общая сумма ущерба составила почти 3 млн гривен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Как установили следователи Каменского райуправления полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, участники группы отслеживали в социальных сетях объявления о поиске пропавших без вести или попавших в плен военнослужащих ВСУ.

В дальнейшем участники группировки связывались с родными военных через мессенджеры и предлагали им "помощь" в возвращении из плена или лечении.

За свои услуги они требовали денежное вознаграждение, которое потерпевшие перечисляли на банковские карты.

В настоящее время установлено 14 пострадавших из разных регионов Украины. Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 3 млн грн.

Установлена причастность к мошеннической схеме трех человек. Во время обысков правоохранители изъяли у них мобильные телефоны, документы, денежные средства и банковские карты.

Все участники организованной группы уведомлены о подозрении в совершении мошенничества, совершенном в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Также проверяется причастность подозреваемых к еще 12 эпизодам противоправной деятельности с общим ущербом на сумму почти 5 млн грн.

Всем подозреваемым избраны меры пресечения.

Фото: Офис Генерального прокурора

Фото: Офис Генерального прокурора

Фото: Офис Генерального прокурора

Фото: Офис Генерального прокурора