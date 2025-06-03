В Днепропетровской области разоблачена группировка, обманывавшая близких военных – фото
В Днепропетровской области полиция разоблачила организованную группу, участники которой обманывали пропавших без вести или попавших в плен родственников военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Общая сумма ущерба составила почти 3 млн гривен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Как установили следователи Каменского райуправления полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, участники группы отслеживали в социальных сетях объявления о поиске пропавших без вести или попавших в плен военнослужащих ВСУ.
В дальнейшем участники группировки связывались с родными военных через мессенджеры и предлагали им "помощь" в возвращении из плена или лечении.
За свои услуги они требовали денежное вознаграждение, которое потерпевшие перечисляли на банковские карты.
В настоящее время установлено 14 пострадавших из разных регионов Украины. Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 3 млн грн.
Установлена причастность к мошеннической схеме трех человек. Во время обысков правоохранители изъяли у них мобильные телефоны, документы, денежные средства и банковские карты.
Все участники организованной группы уведомлены о подозрении в совершении мошенничества, совершенном в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 190 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Также проверяется причастность подозреваемых к еще 12 эпизодам противоправной деятельности с общим ущербом на сумму почти 5 млн грн.
Всем подозреваемым избраны меры пресечения.
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