Под Одессой соседи выманивали деньги у женщины, выдавая себя за ее пропавшего сына – видео

В Одесской области правоохранители разоблачили трех человек, которые, по версии следствия, выманивали деньги у 71-летней пенсионерки, выдавая себя за ее без вести пропавшего на войне сына. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции и опубликовала видео допроса подозреваемых и потерпевшей.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В феврале 71-летняя жительница Черноморска обратилась в полицию с сообщением о том, что неизвестный завладел деньгами, которые она получала от государства после пропажи без вести сына на войне.

Полиция установила, что преступление совершили соседи потерпевшей – 24-летняя женщина со своим 29-летним сожителем, а также привлеченный ими 28-летний знакомый из другого населенного пункта Одесского района.

Узнав, что женщина получает средства за сына, пропавшего без вести при выполнении боевого задания на Донецком направлении, они начали писать ей от его имени письма с просьбой выслать деньги, одежду, документы и другие необходимые ему вещи и помочь таким образом выйти из затруднительного положения, в котором он якобы оказался.

В течение года пенсионерка получила несколько сообщений с адресами и банковскими счетами, на которые в общей сложности отправила почти 415 000 грн.

На этом фигуранты не собирались останавливаться, а готовили к отправке новые щемящие "письма сына матери". Правоохранители провели обыски дома у задержанных. У них изъяли документы пропавшего без вести военного, банковские карты, на которые поступали деньги, а также телефоны, с помощью которых совершались мошеннические действия.

В одном из телефонов полицейские обнаружили новое сообщение к потерпевшей с просьбой отправить еще 80 000 грн, которое они не успели отправить.

Задержанным объявили о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в частности повторно, что нанесло значительный ущерб потерпевшей, а также в незаконном завладении паспортом и другими документами.

Решается вопрос об избрании им мер пресечения. Подозреваемым грозит до пяти лет тюрьмы.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

14 ноября 2024 года Коордштаб сообщил, что мошенники создают новые схемы выманивания средств у семей украинских военнопленных и пропавших без вести.

19 января 2025 года сообщалось, что Нацполиция разоблачила трех человек, которые выдавали себя за военных и присвоили 2,5 млн грн донатов для ВСУ.