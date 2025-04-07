ГБР: Депутат Житомирского облсовета задержан по подозрению в мошенничестве

Депутат за $10 000 обещал устроить мужчину на работу в государственное учреждение

Задержанный (Фото: Государственное бюро расследований)

Правоохранители задержали действующего депутата Житомирского областного совета, который, по версии следствия, пытался получить средства от мужчины, хотевшего трудоустроиться в государственное учреждение на конкурсную должность. Об этом сообщили Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что речь идет об Анатолии Малашенко.

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По версии следствия, в марте этого года депутат облсовета встретился с потенциальным "клиентом" и предложил помощь в трудоустройстве. Малашенко уверял, что имеет связи среди высокопоставленных должностных лиц, правоохранителей и представителей органов контроля. За "решение вопроса" он запросил $10 000.

3 апреля правоохранители задержали депутата в Киеве во время получения всей оговоренной суммы.

Депутату объявили о подозрении по статье о мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в больших размерах. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

В прокуратуре уточнили, что проверяются обстоятельства причастности подозреваемого к аналогичным эпизодам, устанавливаются лица, причастные к такой деятельности.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР