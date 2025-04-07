ДБР: Депутата Житомирської облради затримали за підозрою у шахрайстві

Депутат за $10 000 обіцяв влаштувати чоловіка на роботу до державної установи

Затриманий (Фото: Державне бюро розслідувань)

Правоохоронці затримали чинного депутата Житомирської обласної ради, який, за версією слідства, намагався отримати кошти від чоловіка, що прагнув працевлаштуватися до державної установи на конкурсну посаду. Про це повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що йдеться про Анатолія Малашенка.

За версією слідства, у березні цього року депутат облради зустрівся з потенційним "клієнтом" і запропонував допомогу в працевлаштуванні. Малашенко запевняв, що має зв’язки серед високопосадовців, правоохоронців та представників органів контролю. За "розв'язання питання" він запросив $10 000.

3 квітня правоохоронці затримали депутата у Києві під час отримання всієї обумовленої суми.

Депутату повідомлено про підозру за статтею про шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих розмірах. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

У прокуратурі уточнили, що перевіряються обставини причетності підозрюваного до аналогічних епізодів, встановлюються особи, причетні до вчинення такої діяльності.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР