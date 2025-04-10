На Одещині сусіди виманювали гроші у жінки, видаючи себе за її зниклого на війні сина – відео

В Одеській області правоохоронці викрили трьох осіб, які, за версією слідства, виманювали гроші у 71-річної пенсіонерки, видаючи себе за її безвісти зниклого на війні сина. Про це повідомила пресслужба Національної поліції та опублікувала відео допиту підозрюваних та потерпілої.

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У лютому 71-річна жителька Чорноморська звернулася в поліцію з повідомленням про те, що невідома особа заволоділа грошима, які вона отримувала від держави після зникнення безвісти сина на війні.

Поліція встановила, що злочин скоїли сусіди потерпілої – 24-річна жінка зі своїм 29-річним співмешканцем, а також залучений ними 28-річний знайомий з іншого населеного пункту Одеського району.

Дізнавшись, що жінка отримує кошти за сина, зниклого безвісти при виконанні бойового завдання на Донецькому напрямку, вони почали писати їй від його імені листи з проханням вислати гроші, одяг, документи та інші необхідні йому речі, і допомогти у такий спосіб вийти зі скрутного становища, в якому він нібито опинився.

Протягом року пенсіонерка отримала декілька таких повідомлень з адресами та банківськими рахунками, на які загалом відправила майже 415 000 грн.

На цьому фігуранти не збирались зупинятись, а готували до відправлення нові щемливі "листи сина до матері". Правоохоронці провели обшуки вдома у затриманих. У них вилучили документи зниклого безвісти військового, банківські картки, на які надходили гроші, телефони, за допомогою яких здійснювались шахрайські дії.

В одному з телефонів поліціянти виявили нове повідомлення до потерпілої з проханням надіслати ще 80 000 грн, яке вони не встигли відправити.

Затриманим оголосили про підозру в шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, зокрема повторно, що завдало значної шкоди потерпілій, а також у незаконному заволодінні паспортом та іншими документами.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Підозрюваним загрожує до п’яти років тюрми.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

14 листопада 2024 року Коордштаб повідомив, що шахраї створюють нові схеми виманювання коштів у родин українських військовополонених та зниклих безвісти.

19 січня 2025 року повідомлялося, що Нацполіція викрила трьох людей, які видавали себе за військових та привласнили 2,5 млн грн донатів для ЗСУ.