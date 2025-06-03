На Дніпропетровщині викрито угруповання, яке ошукувало родичів військових – фото

Підозрюваним у шахрайстві загрожує до 12 років позбавлення волі

Один з підозрюваних (Фото: Офіс Генерального прокурора)

У Дніпропетровської області поліція викрила організовану групу, учасники якої ошукували родичів військовослужбовців Збройних Сил України, що зникли безвісти або потрапили у полон. Загальна сума збитків становила майже 3 млн гривень. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Як встановили слідчі Кам’янського райуправління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, учасники групи відстежували в соціальних мережах оголошення про пошук військовослужбовців ЗСУ, які зникли безвісти або потрапили в полон.

Надалі учасники угруповання зв’язувалися з рідними військових через месенджери та пропонували їм "допомогу" в поверненні їх з полону чи лікуванні.

За свої послуги вони вимагали грошову винагороду, яку потерпілі перераховували на банківські картки.

Наразі встановлено 14 потерпілих з різних регіонів України. Загальна сума завданих збитків становить майже 3 млн грн.

Встановлена причетність до шахрайської схеми трьох людей. Під час обшуків правоохоронці вилучили у них мобільні телефони, документи, грошові кошти та банківські картки.

Всім учасникам організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Також перевіряється причетність підозрюваних до ще 12 епізодів протиправної діяльності із загальними збитками на суму майже 5 млн грн.

Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора