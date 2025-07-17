У Дніпрі командир військової частини не сказав про крадіжку спорядження на майже 4 млн грн

Посадовцю повідомлено про підозру у бездіяльності, що призвела до істотної шкоди

Підозрюваний командир військової частини (Фото: Офіс генерального прокурора)

Командиру однієї з військових частин Дніпра повідомлено про підозру у бездіяльності військової влади, внаслідок чого державі завдано збитків на суму майже 4 млн грн. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, фігурант справи достеменно знав, що його підлеглий міг привласнити 24 прилади нічного бачення вартістю понад 3,8 млн грн.

Водночас посадовець не вжив жодних заходів щодо цього та не повідомив про можливу крадіжку правоохоронні органи.

Прокурори Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили командиру про підозру у бездіяльності військової влади, вчиненій в умовах воєнного стану.

Командиру загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

За даними Офісу генерального прокурора, справа начальника логістики військової частини, який, імовірно, привласнив прилади нічного бачення, винесена в окреме кримінальне впровадження.

Фігуранту цієї справи повідомлено про підозру у викраденні військового майна шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем під час воєнного стану.

Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Військове спорядження вже вилучено й буде передано Збройним Силам України.