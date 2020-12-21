В Днепре на одном из балконов спасатели обнаружили более 500 летучих мышей – фото
21.12.2020, 08:00
Летучие мыши на балконе (фото - ГСЧС)
20 декабря в Днепре на улице Коробова спасатели нашли на балконе многоэтажного жилого дома около 500 летучих мышей – владельцы квартиры позвонили в службу спасения, когда услышали под балконной обшивкой непонятные звуки, сообщает в Facebook ГСЧС.
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По приезду спасатели сняли утеплитель на балконе, под которым обнаружился целый выводок летучих мышей. Всех их поместили в картонные коробки с вентиляцией и передали волонтеру харьковского центра реабилитации рукокрылых Feldman Ecopark.
- В декабре 2019 года в квартире во Львове нашли около 1700 летучих мышей – ловили четыре часа.
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