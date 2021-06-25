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В Днепре подорожает проезд в общественном транспорте

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2021, 15:27
В Днепре подорожает проезд в общественном транспорте - Фото
Днепр (Фото – пресс-служба горсовета)

Проезд в общественном транспорте Днепра подорожает, сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

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С субботы, 26 июня, проезд на большинстве автобусных маршрутов будет стоить 10 грн, на маршрутах до Таромского – 12 грн, на коротких маршрутах (№25 и №56) – 9 грн, №85 – 8 грн.

С 3 июля до 8 грн поднимется стоимость проезда на трамваях, троллейбусах и метро.

Поднимется и стоимость проездных билетов: месячный на один вид электротранспорта будет стоить 340 грн, на два вида – 500 грн, на все виды – 750 грн.

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Денис Юдин
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