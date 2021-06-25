В Днепре подорожает проезд в общественном транспорте
25.06.2021, 15:27
Днепр (Фото – пресс-служба горсовета)
Проезд в общественном транспорте Днепра подорожает, сообщила пресс-служба горсовета Днепра.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
С субботы, 26 июня, проезд на большинстве автобусных маршрутов будет стоить 10 грн, на маршрутах до Таромского – 12 грн, на коротких маршрутах (№25 и №56) – 9 грн, №85 – 8 грн.
С 3 июля до 8 грн поднимется стоимость проезда на трамваях, троллейбусах и метро.
Поднимется и стоимость проездных билетов: месячный на один вид электротранспорта будет стоить 340 грн, на два вида – 500 грн, на все виды – 750 грн.
- 27 мая 2021 года стоимость проезда в общественном транспорте Львова поднялась до 10 грн.
- В тот же день цены на проезд подняли в Киеве – тоже до 10 грн.
- 31 мая до 10 грн поднялась стоимость проезда в Виннице.
Читайте также: Кличко назвал себестоимость проезда в транспорте Киева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии