В Днепре подорожает проезд в общественном транспорте

Проезд в общественном транспорте Днепра подорожает, сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

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С субботы, 26 июня, проезд на большинстве автобусных маршрутов будет стоить 10 грн, на маршрутах до Таромского – 12 грн, на коротких маршрутах (№25 и №56) – 9 грн, №85 – 8 грн.

С 3 июля до 8 грн поднимется стоимость проезда на трамваях, троллейбусах и метро.

Поднимется и стоимость проездных билетов: месячный на один вид электротранспорта будет стоить 340 грн, на два вида – 500 грн, на все виды – 750 грн.

27 мая 2021 года стоимость проезда в общественном транспорте Львова поднялась до 10 грн.

В тот же день цены на проезд подняли в Киеве – тоже до 10 грн.

31 мая до 10 грн поднялась стоимость проезда в Виннице.

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Денис Юдин

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