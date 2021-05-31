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Вслед за Киевом и Львовом. Проезд на маршрутках в Виннице подорожал до 10 грн

31.05.2021, 13:40
Вслед за Киевом и Львовом. Проезд на маршрутках в Виннице подорожал до 10 грн - Фото
Маршрутка (Фото: LIGA.net)

29 мая в Виннице пересмотрели стоимость проезда в общественном транспорте – с 1 июня проезд в маршрутках будет стоить 10 грн. Ночные маршруты выставили ценник по 12 грн. Об этом сообщает пресс-служба местного горсовета.

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Винницкие власти объяснили подорожание падением пассажиропотока из-за эпидемии коронавируса, а также тем, что маршрутчики "продолжают выполнять социальные обязательства" – перевозить учеников за полцены, а инвалидов, участников АТО и прочих льготчиков бесплатно.

  • 27 мая стоимость проезда в общественном транспорте Львова поднялась до 10 грн.
  • В тот же день цены на проезд подняли в Киеве – тоже до 10 грн.

Читайте также: Кличко назвал себестоимость проезда в транспорте Киева

Дарья Мостовая
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