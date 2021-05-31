Вслед за Киевом и Львовом. Проезд на маршрутках в Виннице подорожал до 10 грн
31.05.2021, 13:40
Маршрутка (Фото: LIGA.net)
29 мая в Виннице пересмотрели стоимость проезда в общественном транспорте – с 1 июня проезд в маршрутках будет стоить 10 грн. Ночные маршруты выставили ценник по 12 грн. Об этом сообщает пресс-служба местного горсовета.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Винницкие власти объяснили подорожание падением пассажиропотока из-за эпидемии коронавируса, а также тем, что маршрутчики "продолжают выполнять социальные обязательства" – перевозить учеников за полцены, а инвалидов, участников АТО и прочих льготчиков бесплатно.
- 27 мая стоимость проезда в общественном транспорте Львова поднялась до 10 грн.
- В тот же день цены на проезд подняли в Киеве – тоже до 10 грн.
Читайте также: Кличко назвал себестоимость проезда в транспорте Киева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии