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В Днепре произошел пожар в общежитии: фото

В Днепре произошел пожар в общежитии: фото - Фото
Фото: dsns.gov.ua
20.01.2020, 12:46

В результате пожара погибших и пострадавших нет

В Днепре сегодня утром произошел пожар в общежитии вуза по проспекту Богдана Хмельницкого Шевченковского района. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели установили, что возгорание возникло в жилой комнате общежития на девятом этаже. Огонь уничтожил мебель и имущество студентов, общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Пожар был локализован в 07:32 и ликвидирован в 07:43.

Погибших и пострадавших нет.

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар. 
  • 21 декабря премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что согласно заключению правительственной комиссии, основной причиной пожара стало возгорание бытового электрооборудования, которое возникло на третьем этаже колледжа. 

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