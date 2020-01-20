В Днепре произошел пожар в общежитии: фото

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В Днепре сегодня утром произошел пожар в общежитии вуза по проспекту Богдана Хмельницкого Шевченковского района. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели установили, что возгорание возникло в жилой комнате общежития на девятом этаже. Огонь уничтожил мебель и имущество студентов, общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Пожар был локализован в 07:32 и ликвидирован в 07:43.

Погибших и пострадавших нет.

4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар.

21 декабря премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что согласно заключению правительственной комиссии, основной причиной пожара стало возгорание бытового электрооборудования, которое возникло на третьем этаже колледжа.

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