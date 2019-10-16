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В Донбассе вынесли приговор раненному при задержании боевику

В Донбассе вынесли приговор раненному при задержании боевику - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
16.10.2019, 23:00

Свою вину подозреваемый не признал

Суд города Артемовска вынес приговор жителю оккупированной Макеевки за участие в подрывной деятельности незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Следствие установило, что мужчина в июле 2014 года вступил в ряды боевиков - стал членом "отдельной артбригады Кальмиус". Там он, утверждают в прокуратуре, был механиком-водителем и командиром машины Града, участвовал в боях против Вооруженных Сил Украины неподалеку от Донецка, Снежного, Горловки, в Новоазовском и Шахтерском районах.

Его задержали 17 февраля текущего года во время конттеррористических мероприятий в Бахмутском районе. При задержании подозреваемый получил ранение. 

На судебном процессе своей вины он не признал. Пытался выдавать себя за гражданского, "в темноте случайно наткнувшегося на блокпост ВСУ". На решение суда это не повлияло - мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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