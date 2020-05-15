Фото - пресс-служба Нацполиции

В Донецкой области двое мужчин спасли 68-летнюю женщину от самоубийства. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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В полиции рассказали, что диспетчеру позвонил мужчина и сообщил, что на мосту находится женщина, которая пыталась покончить с собой. На место происшествия прибыли полицейские и увидели пожилую женщину и двух мужчин, которые ее спасли. Женщину успокоили и передали родным. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Один из мужчин рассказал, что он увидел женщину, которая уже перелезла за ограждение моста, когда возвращался в город: "Я немедленно выскочил из автомобиля, подбежал к ней и схватил ее за куртку. Одновременно со мной подбежал еще один человек, который проезжал мимо. Женщина кричала, чтобы ее не трогали, отпустили, но мы, совсем не слушаясь ее, вытащили на другую, безопасную сторону и сразу же позвонили в полицию".

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