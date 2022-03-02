В Харькове прогремел взрыв в районе завода им. Т. Г. Шевченко – видео

В Харькове прогремел взрыв в районе завода Шевченко. Об этом сообщил в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

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Геращенко пока не уточняет, что именно произошло в районе завода, и какие последствия взрыва. Приборостроительный завод имени Шевченко входит в концерн Укроборонпрома, находится по западную сторону от проспекта Гагарина возле местности Новожаново.

Марк Сировой

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