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В Харькове прогремел взрыв в районе завода им. Т. Г. Шевченко – видео

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 22:45

В Харькове прогремел взрыв в районе завода Шевченко. Об этом сообщил в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

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Геращенко пока не уточняет, что именно произошло в районе завода, и какие последствия взрыва. Приборостроительный завод имени Шевченко входит в концерн Укроборонпрома, находится по западную сторону от проспекта Гагарина возле местности Новожаново.  

 

В Харькове прогремел взрыв в районе завода им. Т. Г. Шевченко – видео

Марк Сировой
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